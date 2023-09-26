«Арсенал» намерен подписать нападающего «Брентфорда» Айвана Тони

Лондонский «Арсенал» всерьёз рассматривает возможность подписания нападающего «Брентфорда» Айвана Тони. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в приобретении заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета, желающий, чтобы в команде играл физически мощный нападающий, способный много забивать. Подчёркивается, что лондонский клуб планировал подписать Тони ещё минувшим летом, однако этого не случилось из-за дисквалификации 27-летнего нападающего. В ближайшее время «Арсенал» сделает запрос по футболисту.

Напомним, в прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги Тони принял участие в 33 матчах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

В прошлом сезоне футболист был отсранён от футбола и всех активностей, связанных с ним, на восемь месяцев из-за ставок.