Анчелотти ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.
«Хотел бы я продлить свой контракт? Я очень счастлив здесь, в «Реале», все это знают. Но сейчас не время для этого», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.
Анчелотти возглавляет «Реал» Мадрид с 2021 года. Под его руководством «сливочные» становились чемпионом Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, а также клубный чемпионат мира по футболу. Прямо сейчас «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своё счету 15 набранных очков по результатам шести проведённых матчей на старте сезона-2023/2024.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
64-летний Карло Анчелотти ранее работал с «Эвертоном», «Наполи», «Баварией», «ПСЖ», «Челси», «Миланом», «Ювентусом» и «Пармой».
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