Анчелотти заявил, что не против, чтобы Хаби Алонсо стал тренером «Реала» в будущем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи, связывающие наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо с работой в мадридском клубе.
«Хаби Алонсо? Я знаю его, я его тренировал. Он обладает большим футбольным умом, отлично справляется с работой в Леверкузене. Я желаю ему, как и Раулю или Арбелоа, однажды стать тренером «Реала». Я всех их очень люблю. Надеюсь, однажды они будут работать здесь», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.
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Напомним, ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену наставнику мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Отмечалось, что испанский специалист сменит нынешнего тренера «Реала» по окончании сезона-2023/2024.
В настоящий момент 41-летний Хаби Алонсо возглавляет немецкий «Байер». Ранее он работал в «Реале Сосьедад B». Во время карьеры игрока Алонсо выступал за «Реал», «Ливерпуль», «Баварию» и «Реал Сосьедад».
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