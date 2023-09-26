Источник: сборные России и Кении могут сыграть на территории турецкого отеля

Одним из возможных мест для проведения товарищеского матча сборных России и Кении, который состоится 16 октября, является турецкий отель Titanic Mardan Palace, информирует журналист Василий Конов в своём телеграм-канале. На территории одного из известнейших отелей Турции есть собственный футбольный стадион.
Ранее сообщалось, что 12 октября национальная команда России сыграет со сборной Камеруна в России.
В 2023 году сборная России провела пять товарищеских матчей. В марте подопечные Валерия Карпина на выезде сыграли вничью со сборной Ирана (1:1) и в Санкт-Петербурге победили команду Ирака (2:0). В сентябре молодые российские футболисты дважды сыграли в Египте с олимпийской сборной страны: сначала вничью — 1:1, а повторная встреча завершилась поражением — 1:2. В последнем на данный момент матче национальная команда России на выезде встречалась со сборной Катара. Итоговый результат — 1:1.
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