Нобоа — о завершении карьеры: пока не думаю об этом
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что на данный момент не задумывается о завершении профессиональной карьеры футболиста.
«Есть ли понимание, как долго ещё буду играть? Пока чувствую себя хорошо. Вы видели, что я играю все 90 минут до конца без повреждений. Посмотрим, как захочет бог. Мысли о завершении карьеры? Пока не думаю. У меня действует контракт на год, а также есть возможность автоматически продлить его ещё на один. Так что посмотрим, как буду чувствовать себя», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».
39-летний Нобоа является трёхкратным чемпионом России. Дважды футболист завоёвывал золото в составе «Рубина», один раз — в составе «Зенита». С 2019 года эквадорский полузащитник играет за «Сочи».
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