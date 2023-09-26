Ули Хёнесс — об игроке «Баварии» Зане: когда наблюдаю за ним, моё сердце радуется
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением о полузащитнике мюнхенского клуба Лерое Зане.
«В последние несколько недель, когда я наблюдаю за Лероем Зане, моё сердце радуется», — приводит слова Хёнесса Bayern & Germany в своём «твиттере».
По информации источника, Хёнесс всегда высоко оценивал профессиональные качества 27-летнего футболиста и заверял его в полной поддержке со своей стороны. Также почётный президент «Баварии» является главным защитником Зане в совете директоров клуба.
Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Зане принял участие в пяти матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.
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