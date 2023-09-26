Судья Опейкина: готова слушать крики болельщиков, лишь бы их на матчах было побольше

Российский арбитр Вера Опейкина выразила надежду, что количество болельщиков на российских стадионах увеличится. Девушка призналась, что ради этого готова даже слушать крики в свой адрес.

«Слышно ли на поле, что кричат болельщики? Стараюсь не слушать, у нас как раз есть наушники для переговоров. А так, конечно, всегда кричат, без этого никак. Готова всё слушать, лишь бы болельщиков на матчах было побольше», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, Вера Опейкина стала первой женщиной-арбитром, которая получила назначение на матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Она обслуживала игру, в которой встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов».