Гвардиола — об игроке «Сити» Филлипсе: в матче с «Ноттингемом» он помогал нам дышать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике «горожан» Калвине Филлипсе в преддверии матча Кубка Англии с «Ньюкаслом».
«Он выйдет в стартовом составе. И на этой неделе, и много-много раз с момента, как Калвин приехал, он был действительно важен для нас. Он последователен, он делал всё, что от него требуется в игре с «Ноттингемом»: больше оборонялся, проявлял гибкость и помогал нам дышать в этом матче. Следует подстраховывать его, когда мы действуем в ограниченном пространстве. Завтрашняя игра важна для нас, и я буду решать, что лучше для команды в каждом отдельном матче», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Напомним, в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Филлипс принял участие в двух матчах, в которых в общей сложности провёл на поле 22 минуты и не отличился ни одним результативным действием.
- 26 сентября 2023
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