«Уфа» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 26 сентября, в матче 1/32 Пути регионов в Фонбет Кубке России сезона-2023/2024 встретятся «Уфа» и «Торпедо». Игра пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Торпедо».

Бригада арбитров: главный судья – Юнус Кошко, ассистенты судьи – Руслан Шекемов, Игорь Золотарёв; резервный судья – Данил Каширин; инспектор – Роман Лихачёв.

Напомним, «Уфа» стартовала в Пути регионов на стадии 1/128 финала. Команда прошла «Носту» и ульяновскую «Волгу». Для «Торпедо» стадия 1/32 финала станет стартовой в нынешнем розыгрыше Кубка России по футболу. Интересно, что до стадии 1/32 финала также дошла медийная команда 2DROTS.