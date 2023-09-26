Хавбек «Краснодара» Боржес: хотим выиграть чемпионат в этом сезоне
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес поделился мнением о выступлении команды Владимира Ивича в сезоне-2023/2024.
«Замечательно находиться на первом месте в таблице, так и должно быть с этим клубом. Президент клуба делает очень многое для нас, для всего клуба. Мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Кади издание «РБ Спорт».
По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея на своём счету 21 очко по результатам девяти сыгранных матчей. У ближайшего преследователя «быков» в лице «Крыльев Советов» 18 очков. Кади Боржес провёл в «Краснодаре» 12 матчей и забил четыре гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость футболиста в € 3 млн.
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