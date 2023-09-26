Недавно восстановившийся от травмы Гюлер получил новое повреждение на тренировке «Реала»

Футболист мадридского «Реала» Арда Гюлер, недавно восстановившийся от травмы, из-за которой пропустил начало сезона, вновь получил повреждение на тренировке «сливочных». Об этом сообщает Madrid Universal в своём «твиттере».
По информации источника, 18-летний полузащитник травмировался на игре, завершающей тренировку «сливочных». Проведённое медицинское обследование диагностировало, что Гюлер получил травму передней прямой мышцы левой ноги. На восстановление футболисту потребуется 3-4 недели.
Напомним, Гюлер присоединился к «Реалу» минувшим летом, однако не смог принять участия в предсезонном турне команды из повреждения мениска.
Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции.
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