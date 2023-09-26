Полиция предотвратила теракт на матче «ПСЖ» и «Марселя» в Париже

Французская полиция арестовала мужчину, который незадолго до начала матча чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель», угрожал, что взорвёт бомбу на стадионе «Парк де Пренс». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, поиски мужчины длились несколько часов, и в них было задействовано большое количество полицейских. Злоумышленник был задержан в 15-м округе Парижа, недалеко от метро. При этом каких-либо взрывоопасных устройств при нём обнаружено не было. Задержанный сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что является агентом разведывательной службы. Подчёркивается, что мужчина будет отправлен на обследование в психиатрическую больницу.

Ранее мужчина без каких-либо причин напал на туристку в местном кафе.

Напомним, матч 6-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» завершился победой парижан со счётом 4:0.