Полиция предотвратила теракт на матче «ПСЖ» и «Марселя» в Париже

Французская полиция арестовала мужчину, который незадолго до начала матча чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель», угрожал, что взорвёт бомбу на стадионе «Парк де Пренс». Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, поиски мужчины длились несколько часов, и в них было задействовано большое количество полицейских. Злоумышленник был задержан в 15-м округе Парижа, недалеко от метро. При этом каких-либо взрывоопасных устройств при нём обнаружено не было. Задержанный сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что является агентом разведывательной службы. Подчёркивается, что мужчина будет отправлен на обследование в психиатрическую больницу.
Ранее мужчина без каких-либо причин напал на туристку в местном кафе.
Напомним, матч 6-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» завершился победой парижан со счётом 4:0.
- 26 сентября 2023
-
17:28
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:52
-
16:44
-
16:44
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:14
-
16:03
-
16:03
-
15:54
-
15:51
-
15:45
-
15:35
-
15:29
-
15:28
-
15:24
-
15:19
-
15:02
-
14:53
-
14:52
-
14:45
-
14:45
-
14:38
-
14:35
-
14:30
-
14:24
-
14:19