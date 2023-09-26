Агент Ахметова: новый контракт с «Краснодаром»? Мы ведём переговоры с «Арсеналом» и «МЮ»
Поделиться
Футбольный агент Ираклий Гегечкори, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова, высказался о будущем футболиста, контракт которого с краснодарским клубом истекает в конце текущего сезона.
«Летом истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведём переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (смеётся). Ведём ли переговоры с «Краснодаром»? До окончания контракта десять месяцев, рано ещё. Не знаем, что за это время произойдёт в мире и вообще в футболе», — приводит слова агента футболиста Metaratings.
25-летний Ахметов выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. На счету хавбека пять голов и семь результативных передач в 51 матче. До того Ильзат играл за московский ЦСКА и казанский «Рубин».
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
17:28
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:52
-
16:44
-
16:44
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:14
-
16:03
-
16:03
-
15:54
-
15:51
-
15:45
-
15:35
-
15:29
-
15:28
-
15:24
-
15:19
-
15:02
-
14:53
-
14:52
-
14:45
-
14:45
-
14:38
-
14:35
-
14:30
-
14:24
-
14:19
Партнерский контент