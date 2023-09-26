Агент Ахметова: новый контракт с «Краснодаром»? Мы ведём переговоры с «Арсеналом» и «МЮ»

Футбольный агент Ираклий Гегечкори, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова, высказался о будущем футболиста, контракт которого с краснодарским клубом истекает в конце текущего сезона.

«Летом истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведём переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (смеётся). Ведём ли переговоры с «Краснодаром»? До окончания контракта десять месяцев, рано ещё. Не знаем, что за это время произойдёт в мире и вообще в футболе», — приводит слова агента футболиста Metaratings.

25-летний Ахметов выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. На счету хавбека пять голов и семь результативных передач в 51 матче. До того Ильзат играл за московский ЦСКА и казанский «Рубин».