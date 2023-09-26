Гендиректор «Шинника»: вместе с болельщиками наша команда способна на многое!

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин высказался о работе, которую клуб провёл при подготовке к новому сезону Первой лиги.

«Несмотря на имевшиеся трудности, нам удалось, что называется, успешно «запустить» сезон на домашнем стадионе. Уровень проведения игр соответствует всем многочисленным требованиям лиги, делегаты матчей в своих рапортах фиксируют отсутствие каких-либо замечаний в этом плане.

Считаю, что сотрудники коммерческого отдела успешно справляются с задачей сохранения прежних наработок и внедрения новых. Клуб становится ещё больше открыт для поклонников спорта. Практически каждую неделю проводятся выездные мероприятия с участием игроков «Шинника». Футболистов можно встретить в школах, в торговых центрах, на улицах города. Неформальное общение интересно и игрокам команды, и болельщикам.

Любители спорта отметили работу клуба в социальных сетях. В этом смысле мы стараемся идти в ногу со временем. Многочисленные нестандартные видеоролики на клубных страничках «ВК» и «Телеграм» стали вирусными, получили высокую оценку не только ярославцев, но и всех пользователей интернета. Несомненно, работа в этом направлении будет продолжена.

Усиление работы в информационном и коммерческом направлении сказывается на увеличении посещаемости матчей команды. Число болельщиков на трибунах постепенно растёт. Матчи с «Химками» и «Кубанью» собрали наибольшее количество зрителей в постковидный период. Надеемся на рост посещаемости и в дальнейшем.

Продолжаем развивать традиции предматчевых развлекательных программ, так полюбившихся болельщикам. Используя прежний опыт, планируем привнести и некоторые новинки. Думаю, уже в ближайшее время поклонники спорта оценят эти нововведения.

Мы ждём зрителей на стадионе. Вместе со своими болельщиками наша команда способна на многое!» — приводит слова Хайрулина «Евро-Футбол.Ру».