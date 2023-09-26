Исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к турнирам без гимна и флага

Исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (все возраста до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага, информирует официальный сайт УЕФА.

Исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить участие российских команд U17 в соревнованиях, даже если жеребьёвки уже были проведены.

Отмечается, что при этом российские юниоры не смогут проводить матчи на территории России и выступать в форме с признаками национальной идентичности.

Напомним, сейчас все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта — особенно в командных.

Решение Исполкома УЕФА предложить допуск российских юниоров к международным турнирам объясняется тем, что «дети не должны отвечать за поступки, которые совершают взрослые», — так сказано в сообщении УЕФА.