Министр спорта Франции — о фанатах «ПСЖ»: страсть к футболу разрешена, но не дискриминация

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала поведение болельщиков «ПСЖ», которые во время матча парижан с «Марселем» кричали оскорбительные скандирования в адрес поклонников марсельского клуба.

«Это проблема, которую должен решать весь французский футбол. Это дело «ПСЖ», но не только его. Мы уже слышали эти гомофобные скандирования на других стадионах с другими командами. Страсть к футболу — да, но не дискриминация. Мы не можем привыкнуть к этим оскорбительным песням. То, что они случаются или происходили регулярно до этого, не означает, что к ним нужно привыкать. Напротив, мы должны бороться и говорить, что те слова, которые мы слышим на наших стадионах, неприемлемы, и что им там не место.

Мы разработали правовой механизм для борьбы с этими проявлениями неуважения. Важно, чтобы индивидуальные санкции были применены к людям, которые скандируют подобные песни с трибун. Когда я слышу, что это часть фольклора, меня это возмущает. Мы не собираемся к этому привыкать, иначе это будет передаваться из поколения в поколение, и когда наши дети окажутся на стадионах, они скажут: «Ну, это нормально, я пою, как и все». Это недопустимо, мы все действовать сообща», — приводит слова Удеа-Кастеры Footmercato.