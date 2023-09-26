Булыкин: в матчах с Камеруном и Кенией хочется побед, чтобы сборную России не обзывали

Бывший нападающий «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России.
«Сборной России нужно играть с тем, с кем получится, потому что это опыт для новичков и отдушина для болельщиков. Соперник — это второй вопрос, потому что в каждой сборной играют лучшие футболисты своей страны. В матчах с Камеруном и Кенией нужно поболеть за лицо нашей страны. Хочется увидеть победы в этих играх, чтобы все порадовались, а не обзывали плохими словами сборную России», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября. На прошлой неделе генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено заявил, что дата матча со сборной России будет согласована уже в ближайшее время.
- 26 сентября 2023
-
17:28
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:52
-
16:44
-
16:44
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:14
-
16:03
-
16:03
-
15:54
-
15:51
-
15:45
-
15:35
-
15:29
-
15:28
-
15:24
-
15:19
-
15:02
-
14:53
-
14:52
-
14:45
-
14:45
-
14:38
-
14:35
-
14:30
-
14:24
-
14:19