Булыкин: в матчах с Камеруном и Кенией хочется побед, чтобы сборную России не обзывали

Бывший нападающий «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

«Сборной России нужно играть с тем, с кем получится, потому что это опыт для новичков и отдушина для болельщиков. Соперник — это второй вопрос, потому что в каждой сборной играют лучшие футболисты своей страны. В матчах с Камеруном и Кенией нужно поболеть за лицо нашей страны. Хочется увидеть победы в этих играх, чтобы все порадовались, а не обзывали плохими словами сборную России», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября. На прошлой неделе генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено заявил, что дата матча со сборной России будет согласована уже в ближайшее время.