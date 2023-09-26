Женские команды ЦСКА и «Зенита» сыграют в Калининграде в финале Кубка России

«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале Кубка России по футболу среди женских команд в Калининграде. Об этом сообщает телеграм-канал Российского футбольного союза (РФС).

ЦСКА сыграет с «Зенитом» на «Ростех Арене» в Калининграде 15 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Напомним, в полуфинале Кубка России ЖФК ЦСКА прошёл «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. В свою очередь, «Зенит» в полуфинальном матче оказался сильнее «Звезды-2005», добыв победу с минимальным счётом 1:0.

«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале женского Кубка России во втором сезоне подряд. ЦСКА выиграл женскую Суперлигу 2023 года, набрав после 20 матчей 57 очков. «Зенит» расположился на 2-й строчке, после аналогичного количества игр заработав 54 очка.