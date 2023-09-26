УЕФА: отстранение взрослых сборных и клубов из РФ продлится до конца конфликта на Украине

В Исполкоме УЕФА подчеркнули, что предложение вернуть в международные турниры Россию касается только юношеских сборных, а взрослые клубы и сборные из РФ будут дисквалифицированы вплоть до окончания политического конфликта на Украине.

«Дисквалификация всех остальных команд России (клубов и национальных сборных) останется в силе до окончания конфликта на Украине», — сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, сейчас российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных.

Решение Исполкома УЕФА предложить допуск российских юниоров к международным турнирам объясняется тем, что «дети не должны отвечать за поступки, которые совершают взрослые», — так сказано в сообщении УЕФА.