Матч за Суперкубок УЕФА в 2024 году пройдёт в Варшаве

Игру за Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2023/2024 примет стадион «Национальный» в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Матч состоится 14 августа. Суперкубок УЕФА — это официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Всего Суперкубок выигрывали 25 различных команд, наиболее титулованными из которых являются испанские «Барселона» и «Реал» Мадрид и итальянский «Милан», выигравшие в разные годы по пять трофеев.
Первым обладателем Суперкубка УЕФА является амстердамский «Аякс», действующий обладатель трофея — «Манчестер Сити», 16 августа 2023 года в Пирее победивший испанскую «Севилью» в серии пенальти со счётом 5:4.
- 26 сентября 2023
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