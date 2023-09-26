Валерий Непомнящий: уровень Камеруна выше сборной России. Нас ждёт очень тяжёлый матч

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча африканцев со сборной России. Встреча пройдёт 12 октября.
«Камерун — вполне достойный соперник. У них почти все игроки в топовых европейских чемпионатах. Результат матча будет зависеть от мотивации самих игроков. Очевидно, подобные матчи просто необходимы нашей сборной, других не будет точно! Нужно пользоваться такими возможностями и говорить спасибо тем, кто соглашается играть. Это очень серьёзный соперник.
Я тренировал эту сборную, но совсем в другое время. Сейчас Камерун играет в разы сильнее, чем тогда. Уровень их сборной выше, чем российской команды. Нашу сборную ожидает очень тяжёлый матч, уверен в этом. Про Кению ничего не могу сказать. Не представляю, что это вообще за сборная. Абсолютно непонятно, как люди играют в футбол», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 26 сентября 2023
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