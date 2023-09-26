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Валерий Непомнящий: уровень Камеруна выше сборной России. Нас ждёт очень тяжёлый матч

Валерий Непомнящий: уровень Камеруна выше сборной России. Нас ждёт очень тяжёлый матч
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча африканцев со сборной России. Встреча пройдёт 12 октября.

«Камерун — вполне достойный соперник. У них почти все игроки в топовых европейских чемпионатах. Результат матча будет зависеть от мотивации самих игроков. Очевидно, подобные матчи просто необходимы нашей сборной, других не будет точно! Нужно пользоваться такими возможностями и говорить спасибо тем, кто соглашается играть. Это очень серьёзный соперник.

Я тренировал эту сборную, но совсем в другое время. Сейчас Камерун играет в разы сильнее, чем тогда. Уровень их сборной выше, чем российской команды. Нашу сборную ожидает очень тяжёлый матч, уверен в этом. Про Кению ничего не могу сказать. Не представляю, что это вообще за сборная. Абсолютно непонятно, как люди играют в футбол», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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