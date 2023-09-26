Болельщики «Зенита» выбрали Матео Кассьерру лучшим игроком матча с «Локомотивом»

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Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра признан болельщиками санкт-петербургского клуба лучшим игроком матча с московским «Локомотивом». Об этом сообщает телеграм-канал клуба из Северной столицы.

Кассьерра стал автором единственного мяча петербуржцев в этой встрече. Он отличился на 22-й минуте с передачи защитника Вячеслава Караваева.

Напомним, «Локомотив» впервые за четыре года обыграл «Зенит». Победа со счётом 2:1 была добыта на 90+1-й минуте благодаря голу левого защитника Наира Тикнизяна.

После матча 9-го тура «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.