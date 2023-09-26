Арманд Дука сменил Луиса Рубиалеса на посту вице-президента УЕФА

Президент Федерации футбола Албании Арманд Дука назначен новым вице-президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместо Луиса Рубиалеса, покинувшего этот пост 10 сентября. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес.
Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, что Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера. В конечном итоге Рубиалес лишился должности и стал фигурантом уголовного дела.
- 26 сентября 2023
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