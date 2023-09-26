«Смотришь на «Челси» и думаешь — куда ушёл миллиард евро?» Агбонлахор — об игре лондонцев

Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о текущих результатах лондонского «Челси». Напомним, на прошедших выходных синие на домашней арене уступили «Вилле» со счётом 0:1.
«Джексон нестабильно играет в нападении. Мудрику нужны время и индивидуальные тренировки. На позицию левого защитника пора начать выпускать Чилуэлла. Почеттино оставляет его в запасе и использует на фланге Колвилла. Это что, попытка подражать Гвардиоле?
Заслуживает ли Галлахер играть в основе? От него вообще-то пытались избавиться. «Челси» пора выбрать стартовый состав и строго придерживаться его.
Я был уверен в победе «Астон Виллы» в матче 6-го тура АПЛ. Смотришь на «Челси» и не испытываешь ни малейшего страха. Смотришь на состав лондонской команды и думаешь — на что они потратили миллиард евро? 15-миллионная полузащита «Виллы» задавила хавбеков «Челси». Болельщики синих не хотят повторения прошлого сезона, это очевидно», – приводит слова Агбонлахора Football.London.
- 26 сентября 2023
-
20:33
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:04
-
19:52
-
19:48
-
19:48
-
19:36
-
19:33
-
19:27
-
19:23
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
18:53
-
18:42
-
18:42
-
18:34
-
18:23
-
18:18
-
18:09
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:38
-
17:36
-
17:28
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:55