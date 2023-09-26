«Смотришь на «Челси» и думаешь — куда ушёл миллиард евро?» Агбонлахор — об игре лондонцев

Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о текущих результатах лондонского «Челси». Напомним, на прошедших выходных синие на домашней арене уступили «Вилле» со счётом 0:1.

«Джексон нестабильно играет в нападении. Мудрику нужны время и индивидуальные тренировки. На позицию левого защитника пора начать выпускать Чилуэлла. Почеттино оставляет его в запасе и использует на фланге Колвилла. Это что, попытка подражать Гвардиоле?

Заслуживает ли Галлахер играть в основе? От него вообще-то пытались избавиться. «Челси» пора выбрать стартовый состав и строго придерживаться его.

Я был уверен в победе «Астон Виллы» в матче 6-го тура АПЛ. Смотришь на «Челси» и не испытываешь ни малейшего страха. Смотришь на состав лондонской команды и думаешь — на что они потратили миллиард евро? 15-миллионная полузащита «Виллы» задавила хавбеков «Челси». Болельщики синих не хотят повторения прошлого сезона, это очевидно», – приводит слова Агбонлахора Football.London.