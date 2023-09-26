Валерий Новиков: Федотов наладит игру ЦСКА в обороне, так долго это продолжаться не может

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков порассуждал о результатах армейцев в этом сезоне.

«Конечно, игра в обороне настораживает. Пропускают практически в каждом матче, за последнее время лишь в нескольких поединках удалось сохранить ворота на замке. В чём причина? Очень сложный вопрос, но я уверен, что Федотов найдёт на него ответ, так долго это продолжаться не может, тренерский штаб должен справиться с этой проблемой, поскольку такая игра к хорошему результату не приведёт.

Отсутствие Дивеева — потеря для команды, но в таком серьёзном клубе невозможно, чтобы один игрок так сильно влиял на игру. Если выбыл Дивеев, то его должны достойно заменить. Я думаю, что травма Игоря не является причиной такой игры в обороне. Теперь ЦСКА ждут матчи с «Балтикой» и «Факелом», для Федотова это отличный шанс наладить игру в обороне, чтобы уверенно подойти к игре со «Спартаком», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, что после 9-го тура МИР РПЛ ЦСКА расположился на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков и пропустив 15 мячей.