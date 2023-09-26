Спортивный юрист оценила шансы Тимощука оспорить лишение титулов

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о шансах тренера санкт-петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука оспорить решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне из-за работы в России.

«Я не знаю, на что они ссылались, когда лишали его титулов. Но CAS будет рассматривать исключительно юридическую составляющую — были ли основания для таких действий. Политическая мотивация CAS не особенно интересует. Если УАФ обосновала это решение, это одно дело. Если оно политическое, — другое.

Но было много случаев, когда CAS отменял подобные решения, говоря, что там нет юридической подоплёки. Оценить, есть она в этом деле или нет, я, к сожалению, не могу», — приводит слова Анцелиович «Газета.ru».