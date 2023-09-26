Спортивный юрист оценила шансы Тимощука оспорить лишение титулов

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о шансах тренера санкт-петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука оспорить решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне из-за работы в России.
«Я не знаю, на что они ссылались, когда лишали его титулов. Но CAS будет рассматривать исключительно юридическую составляющую — были ли основания для таких действий. Политическая мотивация CAS не особенно интересует. Если УАФ обосновала это решение, это одно дело. Если оно политическое, — другое.
Но было много случаев, когда CAS отменял подобные решения, говоря, что там нет юридической подоплёки. Оценить, есть она в этом деле или нет, я, к сожалению, не могу», — приводит слова Анцелиович «Газета.ru».
- 26 сентября 2023
-
20:33
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:04
-
19:52
-
19:48
-
19:48
-
19:36
-
19:33
-
19:27
-
19:23
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
18:53
-
18:42
-
18:42
-
18:34
-
18:23
-
18:18
-
18:09
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:38
-
17:36
-
17:28
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:55