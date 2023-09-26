Тренер 2DROTS Кузнецов: моя команда серьёзно готовится к матчу с «Химками»

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов заявил, что его футболисты серьёзно готовятся к предстоящему матчу Фонбет Кубка России с «Химками». Встреча 4‑го раунда Пути Регионов пройдёт в четверг, 28 сентября. Начало в 16:30 мск.

«Уровень Первой лиги выше Второй, поэтому серьёзно готовимся. Посмотрели «Химки», стараемся выжать полезную информацию, выделить слабые и сильные стороны. Но ещё неизвестно, какой состав будет играть у соперника. Талалаев говорил, что выйдут игроки, получающие меньше игровой практики, но мы будем готовиться на основной состав.

Стоит сказать, что ко мне никто не обращался по поводу стадиона, на котором пройдёт игра. Непонятно, с кем разговаривали, до меня информация дошла из вторых рук, но я сразу сказал, что мы не хотим давать преимущество «Химкам». В первую очередь мной было принято решение, что мы сыграем на своем поле.

Хочется пожелать Талалаеву, чтобы «Химки» вышли в РПЛ в следующем году, а наш очный матч получился интересным», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».