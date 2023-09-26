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«Ювентус» — «Лечче»: стартовые составы команд на матч Серии А

«Ювентус» — «Лечче»: стартовые составы команд на матч Серии А
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Во вторник, 26 сентября, состоится матч 6-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Лечче». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Антонио Джуа. Начало матча запланировано на 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Ругани, Камбьясо, Фаджоли, Локателли, Рабьо, Маккенни, Кьеза, Милик.

«Лечче»: Фальконе, Венути, Понграчич, Баскиротто, Доргу, Рамадани, Блин, Уден, Альмквист, Стрефецца, Крстович.

В текущем чемпионате «Ювентус» идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков после пяти туров. «Лечче» сенсационно располагается на третьем месте, имея в активе 11 очков.

В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. «Ювентус» дважды обыгрывал «Лечче» (2:1, 1:0).

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