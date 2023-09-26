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«ПСЖ» близок к продлению контракта с хавбеком Заир-Эмери

«ПСЖ» близок к продлению контракта с хавбеком Заир-Эмери
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Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери в ближайшее время может продлить контракт с парижанами. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, руководство парижского клуба видит в 17-летнем футболисте идеальное олицетворение своего проекта. Курс на продление контрактов с молодыми игроками сейчас считается в «ПСЖ» приоритетным.

Отмечается, что парижане не захотели отпускать полузащитника в другой клуб в прошедшее летнее трансферное окно.

Заир-Эмери находится в системе «ПСЖ» на протяжении девяти лет (с 2014-го). В текущем сезоне хавбек провёл за парижан семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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