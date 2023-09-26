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Егор Ушаков в скором времени вернётся на поле после сотрясения мозга

Егор Ушаков в скором времени вернётся на поле после сотрясения мозга
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Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» Егор Ушаков в четверг, 28 сентября, может вернуться к тренировкам с командой после сотрясения мозга.

«Сегодня перед тренировкой Ушаков созванивался с нашими врачами. Пока у него есть головокружение, дали ему ещё пару дней отлежаться. В четверг Егор может присоединиться к команде», — сообщили в пресс-службе клуба.

19 сентября пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о том, что в первом тайме игры с «Балтикой» Ушаков получил черепно-мозговую травму и ему была вызвана скорая помощь. После игры главный тренер самарцев Игорь Осинькин сказал, что игрок получил сотрясение мозга.

Также в самарском клубе сообщили, что полузащитники Денис Якуба и Артём Соколов продолжают восстановление по индивидуальный программе. Первый из них не выходил на поле с ноября 2022 года, второй — с июля 2023 года.

«Крылья Советов» после девяти туров занимают второе место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 18 очков.

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