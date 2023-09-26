КДК РФС рассмотрит выход Рахимова за пределы технической зоны в игре с «Факелом»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрит выход главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова за пределы технической зоны в матче с «Факелом».
«На заседании рассмотрим выход главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова за пределы технической зоны, — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
В понедельник «Рубин» в гостях обыграл «Факел» в матче девятого тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Валентин Вада, который перешел из испанской «Сарагосы» 14 сентября в качестве свободного агента.
После сыгранного матча казанцы поднялись в турнирной таблице РПЛ на 12-е место и имеют в своем активе девять очков. А воронежский «Факел» с пятью очками занимает последнее 16-е место в чемпионате.
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