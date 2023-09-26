Каряка: хочется увидеть мотивацию у игроков сборной России в матчах с Камеруном и Кенией
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Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Андрей Каряка высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России. Напомним, национальная команда сыграет с Камеруном и Кенией.
«Сборная Камеруна — добротная команда, одна из сильных стран Африки. А сборная Кении — загадка для меня. Официальных матчей нет, а играть надо. Хотелось бы увидеть мотивацию у игроков сборной России, потому что последние игры не очень радуют. Понятно, что сложно быть мотивированным в таких матчах, но всё-таки…», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября.
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