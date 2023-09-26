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Англия не намерена играть с юношескими командами России

Англия не намерена играть с юношескими командами России
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Англия откажется от участия во всех турнирах, где будут присутствовать юношеские команды России. Англичане не собираются отказываться от своих принципов, несмотря на решение УЕФА реинтегрировать российские национальные команды до 17 лет, сообщает The Times.

Ранее в УЕФА сообщили, что поставлена задача найти решение, с помощью которого российские юношеские команды – юноши и девушки – могут быть восстановлены в европейских соревнованиях, даже если жеребьёвки этих турниров уже проведены.

Тем не менее в Англии по-прежнему не готовы играть с Россией. Англичане приняли решение придерживаться своей позиции, согласно которой российские команды и сборные не должны принимать участия в международных соревнованиях.

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