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Колосков: УЕФА принял замечательное решение по юношам. Но нужно мнение РФС, ведь флага нет

Колосков: УЕФА принял замечательное решение по юношам. Но нужно мнение РФС, ведь флага нет
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением на тему решения УЕФА допустить юношеские сборные России к международным соревнованиям.

«Отличная новость для наших молодых игроков, болельщиков и в целом, российского футбола! Это может стать началом для дальнейших снятий санкций по отношении к нам. Замечательное решение от УЕФА! Но там есть ряд условий — мы должны играть не в России, в нейтральном статусе, без флага и гимна. Нужно дождаться мнение РФС по этому поводу. Скоро они примут решение — устраивают ли нас эти новые условия или нет», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сегодня, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) на международные турниры в нейтральном статусе — без гимна и флага.

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