Колосков: УЕФА принял замечательное решение по юношам. Но нужно мнение РФС, ведь флага нет

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением на тему решения УЕФА допустить юношеские сборные России к международным соревнованиям.

«Отличная новость для наших молодых игроков, болельщиков и в целом, российского футбола! Это может стать началом для дальнейших снятий санкций по отношении к нам. Замечательное решение от УЕФА! Но там есть ряд условий — мы должны играть не в России, в нейтральном статусе, без флага и гимна. Нужно дождаться мнение РФС по этому поводу. Скоро они примут решение — устраивают ли нас эти новые условия или нет», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сегодня, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) на международные турниры в нейтральном статусе — без гимна и флага.