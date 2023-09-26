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Мальорка — Барселона. Прямая трансляция
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22:30 Мск
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«Мальорка» — «Барселона»: хозяева забили быстрый гол

«Мальорка» — «Барселона»: хозяева забили быстрый гол
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В эти минуты в матче 7-го тура испанской Примеры встречаются «Мальорка» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 7-й тур
26 сентября 2023, вторник. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Перерыв
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мурики – 8'     1:1 Рафинья – 41'     2:1 Пратс – 45+3'    

Уже на восьмой минуте «Мальорка» вышла вперёд усилиями форварда Ведата Мурики — 1:0 в пользу хозяев.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в предпоследнем туре прошлого сезона Ла Лиги. Тогда на домашней арене сине-гранатовые разгромили «Мальорку» — 3:0.

Напомним, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонский клуб набрал 16 очков в шести матчах. На счету «Мальорки» пять очков – команда занимает 16-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Барселоны», входят «Жирона» (16 очков) и «Реал» (15 очков).

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