«Мальорка» — «Барселона»: хозяева забили быстрый гол

В эти минуты в матче 7-го тура испанской Примеры встречаются «Мальорка» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на восьмой минуте «Мальорка» вышла вперёд усилиями форварда Ведата Мурики — 1:0 в пользу хозяев.
В последний раз сегодняшние соперники встречались в предпоследнем туре прошлого сезона Ла Лиги. Тогда на домашней арене сине-гранатовые разгромили «Мальорку» — 3:0.
Напомним, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонский клуб набрал 16 очков в шести матчах. На счету «Мальорки» пять очков – команда занимает 16-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Барселоны», входят «Жирона» (16 очков) и «Реал» (15 очков).
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