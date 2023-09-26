«Севилья» разгромила «Альмерию» в матче 7-го тура Ла Лиги

Завершился матч 7-го тура испанской Примеры между «Севильей» и «Альмерией». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. «Севилья» одержала победу со счётом 5:1.
Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда нападающий Юссеф Эн-Несири вывел «Севилью» вперёд.
1:0. Эн-Несири («Севилья») открывает счёт ударом головой
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Затем тут же полузащитник хозяев Доди Лукебакио увеличил преимущество команды.
2:0. Лукебакио («Севилья») забивает после двух успешных обводок
Ближе к концу первого тайма Сусо довёл счёт до разгромного с передачи Джибриля Соу.
3:0. Сусо («Севилья») исполняет удар из-за пределов штрафной
В начале второго тайма Эрик Ламела забил четвёртый безответный мяч в ворота «Альмерии». Ассист на счету Адрии Педросы.
4:0. Ламела («Севилья») продолжает разгром гостей
На 71-й минуте хавбек «Альмерии» Луис Суарес сумел отыграть один мяч для своей команды, реализовав пенальти.
4:1. Суарес («Альмерия») забивает «гол престижа»
В компенсированное время 21-летний защитник Кике Салас установил окончательный счёт встречи с передачи Хуанлу Санчеса — 5:1 в пользу «Севильи».
5:1. Салас («Севилья») устанавливает окончательный счёт
Благодаря этой победе «Севилья» взобралась на 12-ю позицию турнирной таблицы Примеры, набрав семь очков в шести играх. «Альмерия» находится на последнем месте с двумя очками.
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