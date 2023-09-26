«Севилья» разгромила «Альмерию» в матче 7-го тура Ла Лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 7-го тура испанской Примеры между «Севильей» и «Альмерией». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. «Севилья» одержала победу со счётом 5:1.

Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда нападающий Юссеф Эн-Несири вывел «Севилью» вперёд.

1:0. Эн-Несири («Севилья») открывает счёт ударом головой

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Затем тут же полузащитник хозяев Доди Лукебакио увеличил преимущество команды.

2:0. Лукебакио («Севилья») забивает после двух успешных обводок

Ближе к концу первого тайма Сусо довёл счёт до разгромного с передачи Джибриля Соу.

3:0. Сусо («Севилья») исполняет удар из-за пределов штрафной

В начале второго тайма Эрик Ламела забил четвёртый безответный мяч в ворота «Альмерии». Ассист на счету Адрии Педросы.

4:0. Ламела («Севилья») продолжает разгром гостей

На 71-й минуте хавбек «Альмерии» Луис Суарес сумел отыграть один мяч для своей команды, реализовав пенальти.

4:1. Суарес («Альмерия») забивает «гол престижа»

В компенсированное время 21-летний защитник Кике Салас установил окончательный счёт встречи с передачи Хуанлу Санчеса — 5:1 в пользу «Севильи».

5:1. Салас («Севилья») устанавливает окончательный счёт

Благодаря этой победе «Севилья» взобралась на 12-ю позицию турнирной таблицы Примеры, набрав семь очков в шести играх. «Альмерия» находится на последнем месте с двумя очками.