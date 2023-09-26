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Колосков: «Крылья Советов» показывают сейчас лучший футбол в РПЛ

Колосков: «Крылья Советов» показывают сейчас лучший футбол в РПЛ
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил игру «Крыльев Советов» в текущем сезоне. На данный момент самарцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 18 очков.

«Сейчас «Крылья Советов» показывают лучший футбол в РПЛ, об этом стоит сказать. Мне очень нравится эта команда, за их игрой наблюдать одно удовольствие. У них поставленная игра, всё через пас. Единственное, у них наблюдается большой перекос в атаку, в обороне команда играет не так уверенно, как впереди. Думаю, в этом сезоне «Крылья» поборются за медали», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут со «Спартаком». Поединок состоится в воскресенье, 1 октября. Начало игры в 16:30 мск.

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