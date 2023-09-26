Защитник «Уфы» Самсонов: для меня игра с «Торпедо» была принципиальной

Защитник «Уфы» Артём Самсонов поделился эмоциями после победы над московским «Торпедо» (1:1, 8:7 по пенальти) в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Для меня это был принципиальный матч. Не по отношению к «Торпедо», к его футболистам. Принципиальность была в другом. В том, что меня убрали из клуба, за который я болел сердцем и душой. Кто убрал, расторг контракт — наверное, все знают. Для меня это была принципиальная игра в плане тренера и руководства.
Хочу ли передать кому-то из руководства «Торпедо» привет? Да нет… Я такой человек, быстро отходчивый. Не в моём стиле передавать кому-то приветы.
Сегодня мне игра «Торпедо» не понравилась. Вообще! Хотя, вы же видели, они почти состав не изменили, не было только Лебеденко. Дело даже не в том, что мы в разных лигах, там намного больше футболистов, выступавших в РПЛ, даже в Лиге чемпионов. При этом мы не уступали по игре», — приводит слова Самсонова Metaratings.ru.
Самсонов выступал за «Торпедо» на протяжении пяти лет (с 2018 года). На его счету семь голов и десять результативных передач в 223 матчах за московскую команду.
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