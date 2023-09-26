«Наполи» связался с экс-тренером «ПСЖ» Галтье из-за плохих результатов в последних матчах

«Наполи» контактировал с экс-тренером «ПСЖ» Кристофом Галтье из-за плохих результатов под руководством нынешнего главного тренера неаполитанцев Руди Гарсии, сообщает RMC Sport.

В последние часы клуб из Неаполя интересовался положением Кристофа Галтье. Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис уже готовится к будущему, а у Руди Гарсии есть четыре матча, чтобы переломить ситуацию. Бывший тренер «ПСЖ» прислушивается к рынку и очень хочет снова устроиться на работу.

Также «Марсель» серьезно рассматривает возможность замены Жака Абардонадо Кристофом Галтье. В последние дни марсельский клуб даже связался с ним и предложил должность тренера. Руководство «Марселя» Пабло Лонгория и Хавьер Рибальта высоко ценят его профиль, и у тренера также есть сторонники внутри французского клуба.