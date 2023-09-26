Андрей Шевченко стал внештатным советником президента Украины
Поделиться
Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает официальный сайт президента.
«Назначить ШЕВЧЕНКО Андрея Николаевича Советником Президента Украины (вне штата)», — говорится в указе №589/2023.
Андрей Шевченко был главным тренером украинской сборной с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда провела 52 матча. Также Шевченко возглавлял итальянскую «Дженоа» с ноября 2021 по январь 2022 года.
Во время своей игровой карьеры Шевченко выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», лондонский «Челси» и «Милан». Больше всего матчей он провёл за итальянский коллектив — 322. В этих играх он отметился 175 забитыми мячами и 46 голевыми передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
23:32
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
23:04
-
22:55
-
22:48
-
22:47
-
22:35
-
22:34
-
22:26
-
22:23
-
22:16
-
21:58
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
21:19
-
21:15
-
21:03
-
21:02
-
20:58
-
20:48
-
20:48
-
20:39
-
20:33
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:04
-
19:52
Партнерский контент