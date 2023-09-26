Андрей Шевченко стал внештатным советником президента Украины

Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает официальный сайт президента.

«Назначить ШЕВЧЕНКО Андрея Николаевича Советником Президента Украины (вне штата)», — говорится в указе №589/2023.

Андрей Шевченко был главным тренером украинской сборной с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда провела 52 матча. Также Шевченко возглавлял итальянскую «Дженоа» с ноября 2021 по январь 2022 года.

Во время своей игровой карьеры Шевченко выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», лондонский «Челси» и «Милан». Больше всего матчей он провёл за итальянский коллектив — 322. В этих играх он отметился 175 забитыми мячами и 46 голевыми передачами.