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Андрей Шевченко стал внештатным советником президента Украины

Андрей Шевченко стал внештатным советником президента Украины
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Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает официальный сайт президента.

«Назначить ШЕВЧЕНКО Андрея Николаевича Советником Президента Украины (вне штата)», — говорится в указе №589/2023.

Андрей Шевченко был главным тренером украинской сборной с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда провела 52 матча. Также Шевченко возглавлял итальянскую «Дженоа» с ноября 2021 по январь 2022 года.

Во время своей игровой карьеры Шевченко выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», лондонский «Челси» и «Милан». Больше всего матчей он провёл за итальянский коллектив — 322. В этих играх он отметился 175 забитыми мячами и 46 голевыми передачами.

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