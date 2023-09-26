Глушаков: потихоньку будут давать нашим ребятам играть в еврокубках и ЧЕ

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков считает, что УЕФА постепенно допустит россиян к своим турнирам.

«Со временем должно всё нормализоваться, потихоньку будут давать нашим ребятам играть в еврокубках и других соревнованиях, таких как чемпионат Европы — сначала на молодёжном уровне, а потом и на взрослом. Всё идёт планомерно, всему своё время, и я думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Глушакова информационное агентство ТАСС.

Напомним, сегодня, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) на международные турниры в нейтральном статусе — без гимна и флага.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаём и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы делаем ставку на то, что будущее поколение станет более ярким и способным», — прокомментировал ситуацию президент УЕФА Александер Чеферин.