Андрей Николаев: «Зенит» должен побеждать, иначе к зиме Семак «подвиснет»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев отметил инертность и недонастрой петербуржцев в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2) и подчеркнул, что пока не видит, за счет чего сине-бело-голубые собираются возвращаться на первое место.

«С «Локо» все игроки «Зенита» были как-то инертны. Кажется, вперёд бежал только один Караваев, и обострял, и у своих ворот работал. А остальные – на очень средней волне. Бразильцы, как всегда, что-то кричали в адрес судьи, хотя, по сути, было, за что кричать. Арбитр справился в этой игре не очень. В целом у «Зенита» ощущался недонастрой. Хотя, непонятно, какой ещё соперник нужен для настроя?

Если никаких суперплохих погодных условий не будет, и «Оренбург», и «Сочи» должны побеждать. Но, понятно, будет нелегко – обе команды неплохие, обе бьются, чтобы не вылететь. Но «Зенит» должен побеждать, иначе к зиме Семак «подвиснет».

Я пока не вижу ни чемпионской игры, ни того, за счёт чего «Зенит» собирается возвращаться на первое место. А если он не на первом месте, я вообще не понимаю, за что он борется, на что он рассчитывает. Если без еврокубков не побеждать в чемпионате, это неудовлетворительный результат для команды и тренера», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезон МИР РПЛ «Зенит» после девяти туров находится на третьей строчке с 17 очками.