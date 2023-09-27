Артета — о покупке форварда: не думаем об этом, у «Арсенала» хорошие игроки в атаке

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о необходимости приобретения нападающего в зимнее трансферное окно.

«Есть разные способы забивать голы, и мы забиваем. Но с теми моментами, что мы создали, мы должны были забить гораздо больше.

Мы совершенно не думаем о подписании нового форварда. У нас очень хорошие игроки в атаке. Сейчас у нас действительно есть несколько травмированных. Мы продолжим сезон с теми футболистами, которые у нас есть в распоряжении», – приводит слова Артеты Sky Sports.

На данный момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Артеты после шести туров набрали 14 очков. «Канониры» забили 11 мячей. Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к форварду «Брентфорда» Айвану Тони.