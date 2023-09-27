Фанаты «Баварии» устроили протест и закидали поле теннисными мячами

Болельщики «Баварии» устроили протест на выездном матче 1/32 финала Кубка Германии с «Пройссеном» (4:0), закидав поле теннисными мячиками, сообщает журналист Патрик Бергер в своём «твиттере».
Сначала судьям пришлось отложить начало встречи, а по ходу матча также пришлось делать паузу, поскольку фанаты закидывали поле теннисными мячами и жгли файеры.
Недовольство фанатов вызвано тем, что Суперкубок Германии-2023 прошёл 12 августа, когда остальные немецкие команды провели матчи первого раунда Кубка Германии. «Баварии» пришлось проводить свой дебютный матч в Кубке лишь месяц спустя.
«Бавария» заплатит за инцидент штраф в размере примерно € 65 тыс, поскольку на поле выбросили 185 мячей, а каждый из них наказывается штрафом в € 350.
На данный момент баварский клуб идёт на первой строчке в Бундеслиге, имея в активе 13 очков.
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