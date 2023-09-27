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«Барселона» вырвала ничью в матче Ла Лиги с «Мальоркой»

Завершился матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Команды разошлись миром — 2:2.

Уже на восьмой минуте «Мальорка» вышла вперёд усилиями форварда Ведата Мурики. Под конец первого тайма каталонцам удалось сравнять счёт. Отличился бразильский вингер Рафинья. Однако на 45+3-й минуте хозяева вновь повели благодаря голу нападающего Абдона Пратса.

На 75-й минуте голом отметился полузащитник «Барсы» Фермин Лопез. Матч так и завершился — 2:2.

Напомним, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонский клуб набрал 17 очков в семи матчах. На счету «Мальорки» шесть очков – команда занимает 15-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Барселоны», входят «Жирона» (16 очков) и «Реал» (15 очков). Обе команды имеют игру в запасе.