Икарди не забил пенальти после розыгрыша с партнёром в матче чемпионата Турции

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди отметился необычным промахом в перенесённом матче 3-го тура турецкой Суперлиги против «Истанбулспора» (1:0).

В первом тайме гости получили право на пенальти. К мячу подошёл нападающий Керем Актюркоглу, однако он не стал бить с 11-метровой отметки, а покатил мяч вбежавшему в штрафную площадь форварду Мауро Икарди.

Аргентинец пробил низом и не сумел попасть в пустой угол ворот. Отметим, что спустя пять минут Икарди забил гол с передачи Актюркоглу, ставший победным.

Фото: Кадр из трансляции beIN Sports

Аргентинец перебрался в Турцию из «ПСЖ» за € 10 млн и сыграл 11 матчей, где забил десять голов и отдал одну результативную передачу. А «Галатасарай» лидирует в турнирной таблице Суперлиги с 16 очками после шести туров.