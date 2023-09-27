Эдуард Мор: Дзюба как капризный ребёнок

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Ещё до игры я сказал, что если «Зенит» победит, мы от Артёма ничего не услышим, и мы его не увидим. Если «Локомотив» очки отберёт, то на этом фоне Дзюба должен будет как-то себя проявить и что-то сделать. Так оно и произошло. Он как капризный ребёнок, который хотел всем что-то показать на фоне победы команды. Это примерно одно и то же, что фраза «тренеришка» про Эмери. Всё в духе Артёма. Семак на это никак не реагирует и правильно делает.

От такого поведения Дзюбы клубу однозначно пользы нет. Единственное, Дзюбе не так долго осталось играть и если после футбола он собирается заниматься чем-то в медиапространстве, то Артём на верном пути. И подписчики будут, и резонанс. В «Локомотиве» хотели бы, чтобы ничего этого не было, но когда ты берёшь Дзюбу, то понимаешь, что этого очень сложно избежать. Если сейчас клубу ставить вопрос категорически или — или, то может быть ещё хуже, Артём может обидеться. Из двух зол «Локомотив» выбирает меньшее и никак не реагирует. Но, безусловно, нравиться им это никак не может», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Напомним, после игры 9-го тура РПЛ с Зенитом» нападающего «Локомотива» спросили, помирился ли он с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, на что он ответил: «А кто это?» В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого чемпионата в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счётом 2:1. После финального свистка тренер пошёл в сторону футболиста, а бывший игрок «Зенита» прошёл мимо, не посмотрев на главного тренера сине-бело-голубых. Тогда, по словам Дзюбы, он не увидел Семака.