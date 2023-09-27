Наставник «Интер Майами» рассказал, сыграет ли Месси в финале Кубка США

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино отметил, что не будет заранее говорить сможет ли аргентинский нападающий Лионель Месси принять участие в финале открытого Кубка США. Матч «цапель» с «Хьюстон Динамо» пройдёт в Форт-Лодердейле в ночь на 28 сентября и начнётся в 3:30 мск.

«Мы примем решение в день игры, исходя из того, как он себя будет чувствовать. В данном случае мы садимся вместе и спрашиваем, какое у него самочувствие. Принимаем решение согласованно. Здесь есть несколько моментов: игрок, финал и то, что будет дальше. Эти три момента должны быть оценены, речь идёт не только о следующем матче. Риск есть всегда, но мы стараемся снизить его уровень. Если бы это был не финал, мы бы не стали рисковать, но поскольку это финал, есть шанс, что мы его выпустим.

Мы не пытаемся быть загадочными в вопросе с Лео. Еженедельно появляются сообщения о травмах и о том, какие игроки приезжают или нет. И если бы Лео здесь не было, мы бы это не обсуждали. Это часть футбола. Мы говорим о лучшем игроке в футболе, и я должен дать ответ, который может повлиять на состав команды-соперника. Но зачем мне давать эту информацию, если я могу оставить её при себе? Мы понимаем желание болельщиков это знать, но мы не пытаемся быть загадочными. У нас реальная ситуация», — приводит слова Мартино ESPN.

Наставник «Интер Майами» также сообщил, что участие в финале открытого Кубка США Жорди Альбы находится под сомнением.

Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси: