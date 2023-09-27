Златан Ибрагимович может быть назначен директором «Милана»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в итальянскую команду.

Как сообщает Calciomercato, в возвращении Ибрагимовича лично заинтересован владелец «Милана» Джерри Кардинале. Экс-футболист может стать помощником главного тренера команды Стефано Пиоли. Отмечается, что 41-летний швед не войдёт в тренерский штаб, а будет выполнять функции директора.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть, помимо «Милана», за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру Златан провёл 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.