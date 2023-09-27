Златан Ибрагимович может быть назначен директором «Милана»
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в итальянскую команду.
Как сообщает Calciomercato, в возвращении Ибрагимовича лично заинтересован владелец «Милана» Джерри Кардинале. Экс-футболист может стать помощником главного тренера команды Стефано Пиоли. Отмечается, что 41-летний швед не войдёт в тренерский штаб, а будет выполнять функции директора.
Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть, помимо «Милана», за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру Златан провёл 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.
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