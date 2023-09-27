Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Златан Ибрагимович может быть назначен директором «Милана»

Златан Ибрагимович может быть назначен директором «Милана»
Комментарии

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в итальянскую команду.

Как сообщает Calciomercato, в возвращении Ибрагимовича лично заинтересован владелец «Милана» Джерри Кардинале. Экс-футболист может стать помощником главного тренера команды Стефано Пиоли. Отмечается, что 41-летний швед не войдёт в тренерский штаб, а будет выполнять функции директора.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть, помимо «Милана», за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру Златан провёл 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

Материалы по теме
Фото
Ибрагимович помогал Пиоли на тренировке «Милана» перед матчем ЛЧ с «Ньюкаслом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android