Шунин: получаю удовольствие от того, что прогрессирую в игре ногами

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал как изменения в действиях команды при тренере Марцеле Личке повлияли на его игру.
«Расти можно и нужно в любом возрасте. Я всегда хотел быть лучше, поэтому всегда прислушиваюсь к тренерам. Стиль «Динамо» изменился, мы теперь меньше выбиваем мяч вперед, стараемся играть в пас низом. Мы стали раза в четыре играть ногами больше. Сейчас мы играем в более атакующий футбол, моментов у наших ворот тоже больше.
Неприятно, конечно, пропускать, хочется почаще играть на ноль. Но я получаю удовольствие от того, что я прогрессирую в игре ногами. Тренировки интересные. Я убрал в сторону важность игры на ноль ради моментов, в которых я могу спасти команду.
Если раньше у вратаря была задача поставить мяч и выбить подальше, то теперь мы поднимаемся выше и помогаем разыгрывать, некоторые даже голевые пасы отдают. Футбол изменился, такого раньше не было», — сказал Шунин в передаче «Футбол России».
«Динамо» набрало 15 очков и занимает пятое место после девяти туров РПЛ.
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